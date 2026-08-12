Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Liebenau Stadı’nda Sturm Graz'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 2-0 kazanan Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi.
Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere | 101.852 puan
2- İtalya | 87.660 puan
3- İspanya | 82.368 puan
4- Almanya | 80.116 puan
5- Fransa | 67.653 puan
6- Portekiz | 63.650 puan
7- Belçika | 57.850 puan
8- Hollanda | 51.562 puan
9- TÜRKİYE | 47.575 puan
10- Çekya | 44.025 puan
11- Polonya | 43.525 puan
12- Yunanistan | 41.312 puan