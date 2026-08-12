Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!
Paylaş

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

12.08.2026 00:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off'a yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda aldığı galibiyet sonrası UEFA ülke puanı yenilendi.

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Liebenau Stadı’nda Sturm Graz'a konuk oldu. 

Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 2-0 kazanan Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.653 puan

6- Portekiz | 63.650 puan

7- Belçika | 57.850 puan

8- Hollanda | 51.562 puan

9- TÜRKİYE | 47.575 puan

10- Çekya | 44.025 puan

11- Polonya | 43.525 puan

12- Yunanistan | 41.312 puan

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #uefa ülke puanı sıralaması

İlgili Haberler

Emre Mor ile Dusan Tadic yıldızlaştı: NEC Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı!
Emre Mor ile Dusan Tadic yıldızlaştı: NEC Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı! Emre Mor ile Dusan Tadic'in formasını giydiği NEC Nijmegen, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-1 mağlup ederek adını play-off'a adını yazdırdı.
İsmail Kartal'dan Fred sorusuna yanıt! Takımdan ayrılacak mı?
İsmail Kartal'dan Fred sorusuna yanıt! Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazandıkları Sturm Graz maçının ardından görüşlerini aktardı.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalan Fenerbahçe'ye önemli gelir!
Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalan Fenerbahçe'ye önemli gelir! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe, önemli bir geliri de garantilemiş oldu.