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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosu belli oldu! Sarı-lacivertlilerde 3 eksik...

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosu belli oldu! Sarı-lacivertlilerde 3 eksik...

13.09.2026 17:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosu belli oldu! Sarı-lacivertlilerde 3 eksik...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu duyurdu.
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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Öte yandan Ognjen Mimovic de listeye dahil edilmedi.

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.

ASENSIO İÇİN HEDEF EYÜPSPOR MAÇI

Teknik heyetin Asensio konusunda riske girmek istemediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun asıl hedefinin, 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına tamamen hazır şekilde çıkmak olduğu aktarıldı.

Asensio'nun bu mücadeleye kadar fiziksel olarak yüzde 100 seviyesine getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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