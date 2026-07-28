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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kamp kadrosu belli oldu

28.07.2026 12:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin

Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür

Orta saha: Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın

Hücum: Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca

KADRODA 3 EKSİK

UEFA listesine bildirilmeyenler dışında sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, Yiğit Efe Demir ve son antrenmanda ağrı hisseden Sidiki Cherif, Gornik Zabrze maçı kamp kadrosunda yer almadı.

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