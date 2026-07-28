Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kamp kadrosu belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin
Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür
Orta saha: Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın
Hücum: Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca
KADRODA 3 EKSİK
UEFA listesine bildirilmeyenler dışında sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, Yiğit Efe Demir ve son antrenmanda ağrı hisseden Sidiki Cherif, Gornik Zabrze maçı kamp kadrosunda yer almadı.