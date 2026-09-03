Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti: Gabriel Mec'in yeni takımı belli oldu

Portekiz'de transfer döneminin bitimine az bir süre kala Porto kadrosuna orta saha takviyesi yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilya Ligi takımlarından Gremio'da forma giyen Gabriel Mec'le sözleşme imzalandı.

Porto'dan gece geç saatlerde yapılan açıklamada 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve Mec'in 37 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Kulüp ayrıca 11 milyon Euro'luk bir bonservis ödeneceğini ve anlaşmada 1 milyon Euro'luk bonus yer aldığını duyurdu. Ayrıca Gremio'nun sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 12'sini de alacağı ifade edildi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde Gabriel Mec'in Porto ile imzaladığı sözleşmede 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu da aktarıldı.

Futbola Gremio altyapısında başlayan Gabriel Mec geçen yıl A takıma yükselmişti. Kariyeri boyunca 59 maça çıkan 18 yaşındaki orta saha, 8 gol ve 3 asist kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Mec, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ve sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin'in oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı öne sürülmüştü.