Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti: Gabriel Mec'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti: Gabriel Mec'in yeni takımı belli oldu

3.09.2026 10:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti: Gabriel Mec'in yeni takımı belli oldu

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Gabriel Mec, Porto ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Portekiz'de transfer döneminin bitimine az bir süre kala Porto kadrosuna orta saha takviyesi yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilya Ligi takımlarından Gremio'da forma giyen Gabriel Mec'le sözleşme imzalandı.

Porto'dan gece geç saatlerde yapılan açıklamada 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve Mec'in 37 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.  Kulüp ayrıca 11 milyon Euro'luk bir bonservis ödeneceğini ve anlaşmada 1 milyon Euro'luk bonus yer aldığını duyurdu. Ayrıca Gremio'nun sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 12'sini de alacağı ifade edildi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde Gabriel Mec'in Porto ile imzaladığı sözleşmede 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu da aktarıldı.

Futbola Gremio altyapısında başlayan Gabriel Mec geçen yıl A takıma yükselmişti. Kariyeri boyunca 59 maça çıkan 18 yaşındaki orta saha, 8 gol ve 3 asist kaydetti. 

 FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Mec, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ve sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin'in oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı öne sürülmüştü.

İlgili Konular: #fenerbahçe #porto #Gabriel Mec

İlgili Haberler

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı...
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Eylül Perşembe günü maç programı... 3 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 3 Eylül maç programı...
Fenerbahçe duyurdu: UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a soruşturma
Fenerbahçe duyurdu: UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a soruşturma UEFA, Lyon maçı ile ilgili Fenerbahçe Kulübü, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile ilgili disiplin süreci başlattı.