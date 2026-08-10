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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Sturm Graz karşısında 3 eksik
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Sturm Graz karşısında 3 eksik

10.08.2026 12:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Sturm Graz karşısında 3 eksik

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Sturm Graz karşısında 3 eksik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Sarı lacivertli takımın Sturm Graz maçı kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Sturm Graz karşısında 3 eksik

Sarı lacivertli takımda Oosterwolde, Musaba ve Ederson sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Sturm Graz karşısında 3 eksik

Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Aké, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif ve Vedat Muriqi.

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