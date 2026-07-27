Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü: 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oluyor

Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getirdikten sonra hareketli bir transfer dönemi geçiren Real Madrid, kadrosuna dikkat çeken bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin, Leipzig'de sergilediği performansla parlayan Yan Diomande'yi transfer etmek üzere olduğu öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; eflatun-beyazlılar 20 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için Leipzig'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek. Haberde, Diomande'nin bu hafta Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve Real Madrid'le 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Geçen sezon Alman ekibi ile 46 maça çıkan Diomande, bu müsabakalarda 15 gol atıp, 11 de asist yaptı.