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Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü: 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oluyor
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Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü: 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oluyor

27.07.2026 12:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü: 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oluyor

Real Madrid'in Leipzig forması giyen Yan Diomande'yi 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle transfer edeceği iddia edildi. 20 yaşındaki kanat oyuncusu, yıllar önce Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü: 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oluyor

Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getirdikten sonra hareketli bir transfer dönemi geçiren Real Madrid, kadrosuna dikkat çeken bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol devinin, Leipzig'de sergilediği performansla parlayan Yan Diomande'yi transfer etmek üzere olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü: 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oluyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; eflatun-beyazlılar 20 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için Leipzig'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.

Haberde, Diomande'nin bu hafta Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve Real Madrid'le 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü: 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oluyor

Geçen sezon Alman ekibi ile 46 maça çıkan Diomande, bu müsabakalarda 15 gol atıp, 11 de asist yaptı.

 

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü: 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oluyor

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Real Madrid'e imza atması beklenen Yan Diomande'nin geçmişte Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

HT Spor'da yer alan habere göre; profesyonel olmadan önce Fenerbahçe ile deneme antrenmanlarına katılan Diomande'nin o dönemki teknik heyet tarafından yeterli bulunmadığı öğrenildi.

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