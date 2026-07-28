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Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...

28.07.2026 23:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...

Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Hearts'ı 2-0 mağlup ederek üst tura çıkan ekip oldu. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz ile eşleşecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İskoçya ekibi Hearts ile Avusturya ekibi Sturm Graz karşı karşıya geldi.

Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi Sturm Graz, 2-0'lık skorla kazandı.

64. dakikada Avusturya temsilcisi, Simon Seidl ile 1-0 öne geçti. 68. dakikada Emran Soglo farkı ikiye çıkarttı.

İlk maçı da 4-0 kazanan Avusturya ekibi, tur atlayan taraf oldu.

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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ OLDU

Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak.

Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.

Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

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