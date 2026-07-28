Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İskoçya ekibi Hearts ile Avusturya ekibi Sturm Graz karşı karşıya geldi.

Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi Sturm Graz, 2-0'lık skorla kazandı.

64. dakikada Avusturya temsilcisi, Simon Seidl ile 1-0 öne geçti. 68. dakikada Emran Soglo farkı ikiye çıkarttı.

İlk maçı da 4-0 kazanan Avusturya ekibi, tur atlayan taraf oldu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ OLDU

Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak.

Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.

Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.