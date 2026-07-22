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Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden Sturm Graz avantajı 4 golle kaptı!

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden Sturm Graz avantajı 4 golle kaptı!

22.07.2026 00:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden Sturm Graz avantajı 4 golle kaptı!

Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Hearts'ı 4-0 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoç ekibi Hearts karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ

Sturm Graz'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jon Stankovic, 50. dakikada Jon Mitchell, 53. dakikada Leon Weinhandl ve 59. dakikada Jon Heil kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı önümüzdeki hafta İskoçya'da oynanacak.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze eşleşmesini geçmesi halinde, 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin tur atlayan takımı olacak.

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