UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yoluna devam eden Fenerbahçe'de gözler play-off aşamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin bu turu geçmesi halinde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ve play-off maçlarının tarihleri netleşti. Peki, Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin play-off turundaki maçları ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Lyon-Sparta Prag veya Union SG-Bodo Glimt eşleşmelerinin galiplerinden biriyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Fenerbahçe, play-off turuna kalabilmek için Sturm Graz'ı ilk olarak 5 Ağustos Çarşamba günü rakibini İstanbul'da konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu eşleşmenin rövanşını 11 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ekip play-off'a kalması halinde ilk maçı 18 ya da 19 Ağustos'ta, rövanşı ise 25 ya da 26 Ağustos'ta oynayacak. Fenerbahçe play-off turunu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasını yazdıracak.