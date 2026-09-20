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Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, Bournemouth'u tek golle mağlup etti

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, Bournemouth'u tek golle mağlup etti

20.09.2026 17:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, Bournemouth'u tek golle mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, Premier Lig'in 5. haftasında Bournemouth ile karşılaştı.

Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool, 57. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren Liverpool, puanını 9'a yükseltti.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City'yi ağırlayacak. Bournemouth ise Chelsea deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek.

İlgili Konular: #liverpool #İngiltere Premier Lig #Bournemouth

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