Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool evinde 1 puanla yetindi

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, sahasında Fulham'ı konuk etti.
Anfield'da oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmayınca Liverpool ile Fulham 0-0 berabere kaldı.
Bu beraberlikle Andoni Iraola'nın öğrencileri puanını 6'ya yükseltilirken, Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri ilk puanını aldı.
Ligin gelecek haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a konuk olacak. Fulham ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Öte yandan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.