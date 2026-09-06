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Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan müthiş geri dönüş

Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan müthiş geri dönüş

6.09.2026 10:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan müthiş geri dönüş

Serie A'nın 3. haftasında Roma, sahasında Atalanta'yı 2-1 mağlup etti. 47. dakikada geriye düşen başkent ekibi, 89. dakikada beraberliği yakaladı, 90+3'te Matias Soule'nin golüyle 3 puana uzandı.
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Serie A'nın 3. haftasında Roma, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Roma, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

ATALANTA EDERSON İLE ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip, karşılaşmanın 47. dakikasında Ederson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ceza sahası içinde seken topu kontrol eden Ederson, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi.

HERMOSO 89'DA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Roma, 89. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından Mario Hermoso ile beraberliği yakaladı.

Penaltı noktası civarında topla buluşan Hermoso, yaptığı kafa vuruşuyla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

SOULE 90+3'TE GALİBİYETİ GETİRDİ

Roma, 90+3. dakikada Matias Soule ile bir gol daha buldu.

Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuruşunu yapan Soule, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Roma, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE İLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Roma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

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