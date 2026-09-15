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Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal kendi evinde kayıp!

Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal kendi evinde kayıp!

15.09.2026 00:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal kendi evinde kayıp!

Villarreal, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Betis'e 2-1 mağlup oldu.
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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Villarreal ile Real Betis karşı karşıya geldi. Konuk ekip Real Betis, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alan Villarreal, karşılaşmaya golle başlayan taraf oldu.

VILLARREAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

29. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Renato Veiga topu kafayla indirdi. Gerard Moreno, önüne gelen topu akıl dolu bir vuruşla ağlara göndererek Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

Real Betis, 39. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Cucho Hernandez, yerden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

43. dakikada bu kez Natan sahneye çıktı. Ceza sahası içinde seken topla buluşan Betisli oyuncu, yerden sağ direğin içine yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Real Betis, Villarreal deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü kendi sahasında Villarreal'i konuk edecek.

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