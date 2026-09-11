Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kalmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılan Fenerbahçe ilk maçta Roma'yı konuk etti. Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta Archie Brown'ın attığı golle 1-1 berabere kaldı.
Sarı lacivertliler, ikinci haftada 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe - Roma maçının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere | 102.907 puan
2- İtalya | 88.017 puan
3- İspanya | 83.243 puan
4- Almanya | 80.973 puan
5- Fransa | 68.439 puan
6- Portekiz | 64.950 puan
7- Belçika | 59.050 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
9- Türkiye | 49.875 puan
10- Polonya | 45.125 puan
11- Çekya | 44.725 puan
12- Yunanistan | 44.212 puan