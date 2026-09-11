Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kalmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Paylaş

Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kalmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

11.09.2026 09:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kalmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Dev maçın ardından ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kalmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılan Fenerbahçe ilk maçta Roma'yı konuk etti. Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta Archie Brown'ın attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kalmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Sarı lacivertliler, ikinci haftada 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kalmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Fenerbahçe - Roma maçının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. 

Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kalmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 102.907 puan

2- İtalya | 88.017 puan

3- İspanya | 83.243 puan

4- Almanya | 80.973 puan

5- Fransa | 68.439 puan

6- Portekiz | 64.950 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.562 puan

9- Türkiye | 49.875 puan

10- Polonya | 45.125 puan

11- Çekya | 44.725 puan

12- Yunanistan | 44.212 puan

İlgili Konular: #fenerbahçe #roma #uefa şampiyonlar ligi #uefa ülke puanı sıralaması

İlgili Haberler

Fenerbahçeli Archie Brown'un istifa şaşkınlığı! Maç sonu röportajda öğrendi...
Fenerbahçeli Archie Brown'un istifa şaşkınlığı! Maç sonu röportajda öğrendi... Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, 1-1 biten Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal hakkında konuştu.
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: Seyirden men edildi!
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: Seyirden men edildi! Fenerbahçe Kulübü, Roma maçında teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın tespit edildiğini duyurdu.
Spor yazarları Fenerbahçe - Roma maçını değerlendirdi: 'İsmail Kartal'ın istifası, Fenerbahçe’de suların durulmayacağını gösterdi'
Spor yazarları Fenerbahçe - Roma maçını değerlendirdi: 'İsmail Kartal'ın istifası, Fenerbahçe’de suların durulmayacağını gösterdi' Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, karşılaşmayı yorumladı.