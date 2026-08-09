Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında ilginç an: Hakem maçı erken bitirdi, saha karıştı

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda Belçika ekibi OH Leuven ile karşı karşıya geldi. Mini turnuva formatında oynanan elemelerdeki ilk maçında Metalist 1925 Kharkiv'i mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada Leuven'e penaltılarda kaybetti ve turnuvaya veda etti.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan yoluna devam edecek Fenerbahçe'nin Leuven ile oynadığı maçın uzatma bölümü ilginç bir olaya sahne oldu.

Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi. Mücadelenin 118. dakikasında kullanılan köşe vuruşunun ardından hakem Elena Gobjila maçı erken bitirdi.