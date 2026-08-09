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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında ilginç an: Hakem maçı erken bitirdi, saha karıştı
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında ilginç an: Hakem maçı erken bitirdi, saha karıştı

9.08.2026 11:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında ilginç an: Hakem maçı erken bitirdi, saha karıştı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Fenerbahçe arsaVev'in OH Leuven'e penaltılarda mağlup olduğu karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde hakem Elena Gobjila maçı erken bitirdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında ilginç an: Hakem maçı erken bitirdi, saha karıştı

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda Belçika ekibi OH Leuven ile karşı karşıya geldi. Mini turnuva formatında oynanan elemelerdeki ilk maçında Metalist 1925 Kharkiv'i mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada Leuven'e penaltılarda kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında ilginç an: Hakem maçı erken bitirdi, saha karıştı

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan yoluna devam edecek Fenerbahçe'nin Leuven ile oynadığı maçın uzatma bölümü ilginç bir olaya sahne oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında ilginç an: Hakem maçı erken bitirdi, saha karıştı

Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi. Mücadelenin 118. dakikasında kullanılan köşe vuruşunun ardından hakem Elena Gobjila maçı erken bitirdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında ilginç an: Hakem maçı erken bitirdi, saha karıştı

KARŞILAŞMA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

İki takım futbolcuları da hakemi hemen uyarırken maç kısa süre durdu. Gobjila, mücadelenin dördüncü hakemi Eirini Pingiou ile görüştükten sonra hakem atışıyla maçı yeniden başlattı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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