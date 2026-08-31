Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma'dan farklı galibiyet

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Roma, Lecce ile deplasmanda karşılaştı. Roma, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 23. dakikada Donyell Malen ile 25. dakikada Matias Soule ve 65. dakikada yeni transferlerden Rodrigo Mora attı.

Bu sonucun ardından Roma, ligde yeni sezona ikide iki ile başladı. Gian Piero Gasperini'nin takımı Roma, geçen hafta Fiorentina karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Lecce'yi de 4-0 ile geçti ve ligde iki haftada 6 puana ulaştı. Lecce, 3 puanda kaldı.

ATALANTA VE FENERBAHÇE

Roma, ligde gelecek hafta sahasında Atalanta'yı ağırlayacak ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Lecce, ligde gelecek hafta Cagliari deplasmanına gidecek.

MALEN'DAN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

Roma forması giyen Donyell Malen, sezona yüksek form grafiği ile başladı. Geçen hafta Fiorentina karşısında 3 gol atan Malen, Lecce ağlarını ise iki kez havalandırdı.

Roma'ya ilk olarak geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan Hollandalı futbolcu, Serie A'daki 20 maçında 19 gol atarak büyük dikkat çekti.