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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

5.08.2026 09:39:00
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

Sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV100'den naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones olacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği isimler şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çakdı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdıkmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 45. maçını oynayacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz: Temsilcimiz avantaj için sahaya çıkıyor

Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

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