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Fenerbahçe'nin stat projesi hakkında yeni açıklama: 50 milyon Euro'luk yanlış anlaşılma
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Fenerbahçe'nin stat projesi hakkında yeni açıklama: 50 milyon Euro'luk yanlış anlaşılma

2.10.2026 14:16:00
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AA
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Fenerbahçe'nin stat projesi hakkında yeni açıklama: 50 milyon Euro'luk yanlış anlaşılma

Fenerbahçe Yöneticisi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artış projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özbağı genel kurulda yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını söyledi.

Fenerbahçe'nin stat projesi hakkında yeni açıklama: 50 milyon Euro'luk yanlış anlaşılma

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artış projesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık mimari, statik ve betonarme proje bedellerini karşılayacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin stat projesi hakkında yeni açıklama: 50 milyon Euro'luk yanlış anlaşılma

'YANLIŞ ANLAŞILMAYI DÜZELTMEK İSTİYORUM'

Sarı-lacivertli kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda stadın kapasitesinin artırılmasına ilişkin konuşmasının yanlış anlaşıldığını aktaran Özbağı, "Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır. Yaklaşık 50 milyon Euro olarak öngörülen inşaat harcamasının ise kulübümüz tarafından sponsorluk, loca ve kombine satışlarından elde edilecek gelirlerle karşılanması planlanmaktadır. Şahsen karşılayacağımı belirttiğim tutar ise mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanma bedelidir. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin stat projesi hakkında yeni açıklama: 50 milyon Euro'luk yanlış anlaşılma

'12 AYDA BİTMESİNİ TAHMİ EDİYORUZ'

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda stat kapasitesinin artırılmasına ilişkin projeyi tanıttıklarını hatırlatan Özbağı, "Başkanımız Aziz Yıldırım, bizlere stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını ve bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Kongrede bunu sunduk. Proje, büyük beğeni topladı. Kongreyi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık. Şu anda projeler bitti. Projeler, onay safhasında. Muhtemelen kasım ayı ortasında inşaata başlayacağız. 12 ayda bitmesini tahmin ediyoruz. 2027 yılının kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Stadyum #Nihat Özbağı

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