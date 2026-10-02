Fenerbahçe'nin stat projesi hakkında yeni açıklama: 50 milyon Euro'luk yanlış anlaşılma

'YANLIŞ ANLAŞILMAYI DÜZELTMEK İSTİYORUM'

Sarı-lacivertli kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda stadın kapasitesinin artırılmasına ilişkin konuşmasının yanlış anlaşıldığını aktaran Özbağı, "Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır. Yaklaşık 50 milyon Euro olarak öngörülen inşaat harcamasının ise kulübümüz tarafından sponsorluk, loca ve kombine satışlarından elde edilecek gelirlerle karşılanması planlanmaktadır. Şahsen karşılayacağımı belirttiğim tutar ise mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanma bedelidir. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.