Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları oynandı. Fenerbahçe, bu turda ilk maçta Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk ederken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılıp rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca ve Mason Greenwood kaydetti. Sarı-lacivertliler, 12 Ağustos Salı günü deplasmanda rakibine konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı mağlup ettiği maçın ardından Avusturya basını, mücadeleyi yorumladı. Sarı-lacivertlilerin etkili oyununa ek olarak Fenerbahçe taraftarının maçta yarattığı atmosfere dikkat çekildi.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA HİÇBİR ŞANSI YOKTU" Sport Orf'taki değerlendirmede, "Sturm'un Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. Sturm Graz'ın UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi, İstanbul'da bir darbe aldı. Avusturya ikincisi, üçüncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2-0 mağlup oldu. Sturm maçta hiçbir zaman üstünlük kuramadı ve önümüzdeki Salı günü Graz'da oynanacak rövanş maçında performansında önemli bir iyileşme göstermesi gerekecek" ifadeleri yer aldı.

"MÜCADELEYE GİRMEKTE BİLE ZORLANDI" Kurier ise maçla ilgili değerlendirmesinde maçı, "Sturm, İstanbul'da Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Graz, teknik ve taktik açıdan güçlü, yıldızlarla dolu ve piyasa değeri Sturm'unkinden altı kat daha yüksek olan Fenerbahçe karşısında mücadeleye girmekte bile zorlandı" şeklinde okuyucularına aktardı.

"ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DOĞRU BİR ŞEKİLDE YANSITTI" Kicker Avusturya maça ilişkin, "Fenerbahçe, Talisca'nın erken golüyle öne geçti ve Greenwood da devre arasından önce bir gol daha ekledi. Sturm zaman zaman iyi bir mücadele sergiledi ancak skor, onların üstünlüğünü doğru bir şekilde yansıttı" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KANITLADI" Sky Sports Avusturya ise maçı şöyle gördü: "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turunun üçüncü ayağının ilk maçında, Avusturya ikincisi Sturm Graz'a karşı üstünlüğünü kanıtladı. Maçın ezici favorisi Fenerbahçe'de, Talisca ve yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood golleri kaydetti. Böylece Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Avusturya kulüpleriyle oynadığı dokuzuncu karşılaşmasında da yenilgisizliğini sürdürdü."