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Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'
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Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

6.08.2026 14:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Avusturya basını karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin maçtaki etkili performansıyla birlikte stadyumdaki atmosfer ön plana taşındı.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları oynandı. Fenerbahçe, bu turda ilk maçta Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk ederken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılıp rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca ve Mason Greenwood kaydetti. Sarı-lacivertliler, 12 Ağustos Salı günü deplasmanda rakibine konuk olacak.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı mağlup ettiği maçın ardından Avusturya basını, mücadeleyi yorumladı. Sarı-lacivertlilerin etkili oyununa ek olarak Fenerbahçe taraftarının maçta yarattığı atmosfere dikkat çekildi.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

"FENERBAHÇE KARŞISINDA HİÇBİR ŞANSI YOKTU"

Sport Orf'taki değerlendirmede, "Sturm'un Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. Sturm Graz'ın UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi, İstanbul'da bir darbe aldı. Avusturya ikincisi, üçüncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2-0 mağlup oldu. Sturm maçta hiçbir zaman üstünlük kuramadı ve önümüzdeki Salı günü Graz'da oynanacak rövanş maçında performansında önemli bir iyileşme göstermesi gerekecek" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

"MÜCADELEYE GİRMEKTE BİLE ZORLANDI"

Kurier ise maçla ilgili değerlendirmesinde maçı, "Sturm, İstanbul'da Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Graz, teknik ve taktik açıdan güçlü, yıldızlarla dolu ve piyasa değeri Sturm'unkinden altı kat daha yüksek olan Fenerbahçe karşısında mücadeleye girmekte bile zorlandı" şeklinde okuyucularına aktardı.

 

Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

"ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DOĞRU BİR ŞEKİLDE YANSITTI"

Kicker Avusturya maça ilişkin, "Fenerbahçe, Talisca'nın erken golüyle öne geçti ve Greenwood da devre arasından önce bir gol daha ekledi. Sturm zaman zaman iyi bir mücadele sergiledi ancak skor, onların üstünlüğünü doğru bir şekilde yansıttı" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

"ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KANITLADI"

Sky Sports Avusturya ise maçı şöyle gördü: 

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turunun üçüncü ayağının ilk maçında, Avusturya ikincisi Sturm Graz'a karşı üstünlüğünü kanıtladı. Maçın ezici favorisi Fenerbahçe'de, Talisca ve yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood golleri kaydetti. Böylece Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Avusturya kulüpleriyle oynadığı dokuzuncu karşılaşmasında da yenilgisizliğini sürdürdü."

Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Maçın ezici favorisi'

"KAZAN GİBİ ATMOSFERİN TÜM ETKİSİNİ HİSSETTİ"

Die Presse'deki değerlendirmede maça ilişkin şu ifadeler kullanıldı: 

"Fabio Ingolitsch'in takımı, onuncu dakikaya kadar derin bir savunma bloğuyla boşlukları etkili bir şekilde kapattı. Ardından, Talisca, ceza sahası kenarından uzak köşeye güçlü bir şut gönderdi. Nathan Ake, N'Golo Kante, Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve diğerlerinin ilk çeyrek saatte yüzde 85'lik topa sahip olma oranı çok şey anlatıyordu. Graz ekibi, maçın başlama düdüğüyle birlikte yükselen sağır edici yuhalama korosuyla, adeta bir kazan gibi olan atmosferin tüm etkisini hissetti."

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #Sturm Graz

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