Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 11 Ağustos'ta oynanacak rövanşı maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Alejandro Quintero Gonzalez görev yapacak. VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Valentin Gomez yer alacak.
İLK MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANMADI
Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz gelecek hafta İstanbul'da oynanacak ilk maçın hakemi ise henüz açıklanmadı.
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı ağırlayacağı maç 5 Ağustos Çarşama günü oynanacak ve karşılaşma 21.00'de başlayacak.