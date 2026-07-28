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Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürülmüştü: Ruben Amorim'den Rafael Leao açıklaması

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürülmüştü: Ruben Amorim'den Rafael Leao açıklaması

28.07.2026 15:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürülmüştü: Ruben Amorim'den Rafael Leao açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edilen Rafael Leao ile ilgili konuştu.

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Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımın kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürülen Rafael Leao ile ilgili de konuştu.

Ruben Amorim, Rafael Leao ile birlikte Dünya Kupası'ndan dönecek oyuncuları Luka Modric ve Gonçalo Ramos gibi isimlerle görüşeceğini söyledi.

'HALA BİZİM OYUNCUMUZ'

Amorim, "Benim için en önemli şey takım. Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla konuşup neler yapacağımızı anlatacağım. Bazı oyuncularımız hakkında birçok söylenti olduğunu biliyorum ama bir şeyler değişene kadar onlar hala bizim oyuncumuz" dedi.

Ruben Amorim, "Herkes takımda yer almak için sıkı çalışacak, bu kesin. Her oyuncu farklı bir insan olduğu için farklı davranıyorum ancak kurallar herkes için geçerlidir, çok net" diye konuştu.

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