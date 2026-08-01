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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

1.08.2026 11:41:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün toplam yükümlülüğünün 27 milyar 961 milyon lira olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübünün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan raporuna göre toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu bildirildi.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 776 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 538 milyon lira ve toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğunu duyurdu.

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