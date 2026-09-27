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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

27.09.2026 12:07:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin olağan mali ve idari genel kurulunda kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı.

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Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda borcun 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyle 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Kulübün varlıkları ve borcuyla ilgili raporu okuyan Vodina, Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün toplam borcununun 27 milyar 821 milyon lira olduğu bilgisini veren Vodina, denetim kurulu raporunu okuduktan sonra 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemlerinin ibra edilmesini önerdiklerini genel kurul üyelerine aktardı.

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