Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanında güncelleme!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de Talisca'nın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı. Sarı-lacivertliler, 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalıp tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanı sırlamasında son durum şu şekilde:
UEFA ÜLKE PUANI
1. İngiltere - 98.519
2. İtalya - 84.232
3. İspanya - 78.618
4. Almanya - 76.888
5. Fransa - 65.082
6. Portekiz - 60.450
7. Belçika - 55.850
8. Hollanda - 48.895
9. TÜRKİYE - 45.775
10. Polonya - 42.625
11. Çekya - 42.025
12. Yunanistan - 40.812