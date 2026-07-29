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Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanında güncelleme!
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Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanında güncelleme!

29.07.2026 23:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanında güncelleme!

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanında güncelleme!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de Talisca'nın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı. Sarı-lacivertliler, 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanında güncelleme!

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalıp tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanı sırlamasında son durum şu şekilde:

Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanında güncelleme!

UEFA ÜLKE PUANI

1. İngiltere - 98.519

2. İtalya - 84.232

3. İspanya - 78.618

4. Almanya - 76.888

5. Fransa - 65.082

6. Portekiz - 60.450

7. Belçika - 55.850

8. Hollanda - 48.895

9. TÜRKİYE - 45.775

10. Polonya - 42.625

11. Çekya - 42.025

12. Yunanistan - 40.812

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