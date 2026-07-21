Fenerbahçe'nin UEFA listesi güncellendi: İki yıldız kadroya eklendi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçının kadrosunda değişiklik yaşandı.
Sarı-lacivertliler; Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi listeye eklerken Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer alan güncel oyuncular şöyle:
Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba