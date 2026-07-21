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Fenerbahçe'nin UEFA listesi güncellendi: İki yıldız kadroya eklendi

Fenerbahçe'nin UEFA listesi güncellendi: İki yıldız kadroya eklendi

21.07.2026 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin UEFA listesi güncellendi: İki yıldız kadroya eklendi

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik gerçekleşti.

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçının kadrosunda değişiklik yaşandı.

Sarı-lacivertliler; Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi listeye eklerken Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer alan güncel oyuncular şöyle:

Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba

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