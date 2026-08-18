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Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik! Sarı-lacivertlilerden Romelu Lukaku kararı...

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik! Sarı-lacivertlilerden Romelu Lukaku kararı...

18.08.2026 00:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik! Sarı-lacivertlilerden Romelu Lukaku kararı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu listeye ekledi.
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Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu UEFA listesine ekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı santrforu listesine dahil etti.

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FENERBAHÇE'DEN CHERIF KARARI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i ise listesinden çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği Lyon maçının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Cakli

Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Saridikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir

Orta sahalar: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante, Talisca

Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai

Fenerbahçe, Lyon'la ilk maçı 18 Ağustos'ta sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak.

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