Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik! Sarı-lacivertlilerden Romelu Lukaku kararı...

Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu UEFA listesine ekledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı santrforu listesine dahil etti.
FENERBAHÇE'DEN CHERIF KARARI
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i ise listesinden çıkardı.
Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği Lyon maçının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Cakli
Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Saridikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir
Orta sahalar: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante, Talisca
Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai
Fenerbahçe, Lyon'la ilk maçı 18 Ağustos'ta sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak.