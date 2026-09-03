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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

3.09.2026 22:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kullanacağı kadroyu açıkladı.
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Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarından Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosunda Ognjen Mimovic'in yer alması dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kadrosunda sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

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ÇAĞLAR VE BECAO YER ALMADI

Fenerbahçe'de ayrılıkları beklenen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da kadroya dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.

Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.

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