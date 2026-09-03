Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarından Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosunda Ognjen Mimovic'in yer alması dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa kadrosunda sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.
ÇAĞLAR VE BECAO YER ALMADI
Fenerbahçe'de ayrılıkları beklenen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da kadroya dahil edilmedi.
Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.
Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.