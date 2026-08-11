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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

11.08.2026 23:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.
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Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan giren Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elerken 3. turda da Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iki maç sonunda geçti.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon ile eşleşti.

Fenerbahçe ve Lyon arasındaki play-off turu eşleşmesinin ilk maçı 18 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş ise 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak.

Play-off eşleşmesini kazanan ekip lig aşamasında boy gösterecek.

TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARABİLİR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2008-2009 sezonunda boy göstermiş ve çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Sarı-lacivertliler yıllar sonra yeniden Devler Ligi'nde olabilir.

Fenerbahçe rakibini elediği takdirde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yer alacak.

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNU GEÇEMEZSE...

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmaya çalışan Fenerbahçe, olası elenme durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan lig aşamasından başlayacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #Olympique Lyon

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