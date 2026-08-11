Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan giren Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elerken 3. turda da Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iki maç sonunda geçti.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi başardı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon ile eşleşti.
Fenerbahçe ve Lyon arasındaki play-off turu eşleşmesinin ilk maçı 18 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş ise 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak.
Play-off eşleşmesini kazanan ekip lig aşamasında boy gösterecek.
TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARABİLİR
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2008-2009 sezonunda boy göstermiş ve çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Sarı-lacivertliler yıllar sonra yeniden Devler Ligi'nde olabilir.
Fenerbahçe rakibini elediği takdirde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yer alacak.
FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNU GEÇEMEZSE...
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmaya çalışan Fenerbahçe, olası elenme durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan lig aşamasından başlayacak.