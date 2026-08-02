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Fenerbahçe'nin yeni transferi için ayrılık kapıda

Fenerbahçe'nin yeni transferi için ayrılık kapıda

2.08.2026 14:55:00
Güncellenme:
DHA
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Fenerbahçe'nin yeni transferi için ayrılık kapıda

Fenerbahçe'nin Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı Adem Yeşilyurt'un gelişimini tamamlaması için kiralık verilmesinin gündemde olduğu iddia edildi. Genç futbolcuya talip olan iki takım bulunuyor.

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2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde genç ağırlıklı kadro kuran Aliağa FK'nın Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt'u kiralamak istediği öğrenildi. 

Geçen sezon altyapısından çıktığı Karşıyaka'daki performansıyla dikkat çekip 500 bin Euro bonservis ve sonraki transferinden pay karşılığı Fenerbahçe'ye imza atan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun gelişimini tamamlaması için yeni sezonda kiralık verilmesi gündemde. 

Adem'i Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK da isterken, Aliağa ekibinin İzmirli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. 

Genç futbolcu halen Fenerbahçe ile antrenmanlarını sürdürüyor. Adem geçen sezon Karşıyaka'da 2 gol, 2 asistle görev yapmıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Adem Yeşilyurt

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