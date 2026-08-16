Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Gençlerbirliği’ne 2 golle yenildi: Ankara’nın taşı

Fenerbahçe Süper Lig’e mağlubiyetle başladı... Sarı-Lacivertliler, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda G.Birliği’ne 2-1 yenilerek kâbus yaşadı. F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarını belirtip, taraftarların desteğini istedi. İkinci yarı ceza sahasında Talisca’nın şutunda Goutas’ın eline gelen top için F.Bahçe penaltı itirazında bulundu. Hakem Oğuzhan Aksu devam ettirdi. Koita’nın ceza sahasında Mert’e ayağıyla müdahalesinde Sarı-Lacivertliler penaltı bekledi. Karar devam oldu.

FARKLI 11’LE ÇIKTI

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, salı gecesi Lyon’u konuk edecekleri Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçını düşünerek G.Birliği karşısında farklı bir 11’i sahaya sürdü. Mert ve Ederson’un yokluğunda kaleyi Tarık korudu. Kartal, ilk 11’in vazgeçilmezleri Semedo, Brown, Kante, Greenwood ve Kerem’i yedek oturttu. Tecrübeli hoca skorun 2-1’e gelmesiyle Kante, Greenwood, Kerem ve Muriç’i sahaya sürdü. Yeni transfer Lukaku kadroda yer almadı.

TALISCA YİNE ATTI

F.Bahçe’nin golcüsü Talisca, Ankara’da da iş başındaydı. Tecrübeli oyuncu, takımını 1-0 öne geçiren golü atarken Sarı-Lacivertliler adına yeni sezonda ağları havalandıran ilk isim oldu. Şampiyonlar Ligi elemesindeki 4 maçta da gol atan Talisca, böylece toplamda 5 kez fileleri sarstı.

OĞULCAN’IN GÖZYAŞLARI

Kısa süre önce babasını kaybeden G.Birliği’nden Oğulcan, F.Bahçe’ye attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadı