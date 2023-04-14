Fenerbahçe pes etmiyor

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:52

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:52

Fenerbahçe, geriye düşmesine rağmen pes etmemenin, sonuna kadar kazanmak için mücadele etmenin karşılığını alıyor.

Önceki pazartesi günü karşılaştığı Vavacars Karagümrük önünde 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci devrede attığı 2 golle karşılaşmayı çevirip 3 puan alan sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de ilk golü yediği son 4 maçın üçünü kazanıp, biriinden beraberlik çıkarttı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 10 puan topladı. Hürriyet'in haberine göre, bu sezon ligde maçın herhangi bir dakikasında geriye düşüp skor dezavantajı yaşadığı karşılaşmalarda en fazla puan çıkartan takım da Fenerbahçe oldu.





Jorge Jesus

GALATASARAY 8, BEŞİKTAŞ 10 MAÇTA GERİYE DÜŞTÜ

Sarı-lacivertli takım 12 maçta geriye düşerken bunların 5'ini kazandı, 2'sini berabere bitirdi, 5'ini de kaybetti.

Fenerbahçe bu maçlarda toplam 17 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe'nin ardından en fazla geri dönüş yapan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, 8 maçta geriye düşerken bunların 5'ini kazanıp, 3'ünü kaybetti ve 15 puan topladı. Beşiktaş ise 10 karşılaşmada geriye düşüp, bunların 4'ünü kazandı, 2 kez berabere kalıp, 4 maçı çeviremedi. Kartal da bu maçlarda 14 puan aldı.