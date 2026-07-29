Fenerbahçe Polonya'da turu kaptı: Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'da Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

Ernest Pohl Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

Gornik Zabrze'nin golü ise 45+10. dakikada Michal Sacek'ten geldi.

FENERBAHÇE TURU GEÇTİ

Fenerbahçe iki maç sonunda toplamda 2-1'e ulaştı ve 3. eleme turuna adını yazdırdı.

Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda Avusturyalı ekip Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maç 4-5 Ağustos'ta rövanş ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe - Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç Kadıköy'de oynanacak.

İLK 11'LER

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Prekop, Ismaheel.

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Fred, Guendouzi, Asensio, İrfan Can, Kerem, Talisca.

Karşılaşmadan önemli anlar | Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

82' Gornik Zabrze'de bir oyuncu değişikliği daha yapıldı. Sadilek kenara gelirken, yerine Durdov oyuna dahil oldu.

80' Fenerbahçe'de Talisca oyundan çıkarken Oğuz Aydın dahil oldu.

70' Fenerbahçe'de Kerem'in yerine Musaba oyuna girdi.

66' SARI KART | Gornik Zabrze'de Janicki, Belçikalı hakem L. D'hondt'a yaptığı itirazların ardından sarı kartla cezalandırıldı.

63' Gornik Zabrze'de Prekop ile Dietz oyundan çıkarken Liseth ve Khlan oyuna dahil oldu.

63' Greenwood'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fred, bekletmeden Talisca'yı gördü. Brezilyalı yıldızın ara pasında Kerem topla buluşurken, milli oyuncu şut çekmek yerine yeniden Talisca'yı tercih etti. Anderson Talisca'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

46' Fenerbahçe'de Asensio ve İrfan Can oyundan çıkarken İsmail Yüksek ile Greenwood dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45+10' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45+10' İlk şutu savunmadan dönen Ikia Dimi'nin ardından seken topu önünde bulan Michal Sacek, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45+10' GOL | Gornik Zabrze, Sacek'in golü ile beraberliği yakaladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 10 dakika ilave edildi.

41' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart gördü.

28' SARI KART | Gornik Zabrze'de Jornik hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

20' Yoğun sis nedeniyle verilen aranın ardından mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

17' Yoğun sis tabakası nedeniyle karşılaşmaya henüz yeniden başlanamadı. Belçikalı hakem L. D'hondt ve maçın gözlemcileri, görüş mesafesinin uygun seviyeye gelmesini beklerken futbolcular da sahada bekleyişini sürdürüyor.

14' Karşılaşma, sahayı kaplayan yoğun sis tabakası nedeniyle durdu. Belçikalı hakem L. D'hondt, görüş mesafesinin düşmesi üzerine oyunu geçici olarak durdururken, futbolcular da orta alanda beklemeye geçti.

12' GOL | Fenerbahçe, Talisca'nın penaltıdan attığı gol ile karşılaşmada öne geçti.

11' SARI KART | Gornik Zabrze'de ceza sahası içerisinde Skriniar'ı düşüren Sadilek sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...