Fenerbahçe, Portekizli yıldız için Milano’da: Hedef Leao

Fenerbahçe transferde yine büyük oynuyor. SarıLacivertliler, Milan’ın sol kanat oyuncusu Rafael Leao’yu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, dün İtalya’da Portekizli futbolcunun menajeriyle ve Milan kulübünün yetkilileriyle yüz yüze görüştü. SarıLacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun transferini 40 milyon Avro veya daha düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor.

Milan, ilk etapta 55 milyon Avro seviyesinde bonservis talep ederken Leao’nun menajeri, Kamer’e İtalyan ekibinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifini kabul edebileceğini iletti. Cihan Kamer, Milanlı yetkililerle aradaki farkı düşürmek adına tekliflerini ve ödeme planını aktardı.

F.BAHÇE TUR PEŞİNDE

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya’da Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Saat 21.00’de başlayacak ve S Sport Plus’tan naklen yayımlanacak mücadeleyi Belçikalı hakem Lothar D’hondt yönetecek. Sarı-Lacivertliler ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.

F.Bahçe’de ağrıları bulunan Sidiki Cherif ve tedavisi süren Muriç bugün forma giyemeyecek. Talisca, “Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına katılmak için tüm şartları karşılıyoruz. Ancak çalışmamız gerekiyor. Yavaş yavaş en iyi ritmimizi yeniden bulacağız. Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hazırız” dedi.