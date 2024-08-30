Fenerbahçe resmen açıkladı: Sofyan Amrabat'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda Fiorentina ve oyuncuyla anlaştığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:23
Fenerbahçe resmen açıkladı: Sofyan Amrabat'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferi açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir" denildi.

Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.


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