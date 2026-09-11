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Fenerbahçe resmen duyurdu: İsmail Kartal görevine devam ediyor
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Fenerbahçe resmen duyurdu: İsmail Kartal görevine devam ediyor

11.09.2026 20:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe resmen duyurdu: İsmail Kartal görevine devam ediyor

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe resmen duyurdu: İsmail Kartal görevine devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevine devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe resmen duyurdu: İsmail Kartal görevine devam ediyor

Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu.

Fenerbahçe resmen duyurdu: İsmail Kartal görevine devam ediyor

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.

Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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