Fenerbahçe resmen duyurdu: İsmail Kartal görevine devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevine devam etme kararı aldı.
Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.
Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."