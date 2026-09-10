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Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

10.09.2026 09:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. 18 yıllık hasretini sonra erdiren sarı-lacivertliler Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, lig aşamasının ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

2 EKSİK

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı.

Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor.

Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenekli oyuncular dikkati çekiyor.

Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

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