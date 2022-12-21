Fenerbahçe Samet Akaydın ile rekor kıracak

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:02

Fenerbahçe, Samet Akaydın için gün sayıyor. Takvim'in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus’un da çok istediği Adana Demirsporlu stopere ödeyeceği yıllık ücret de ortaya çıktı.

Geçen sezon başlayan çıkışını bu sezon da sürdüren Samet Akaydın gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.

JORGE JESUS İSTİYOR

Samet Akaydın zaman zaman hücuma çıkarak attığı gollerle de dikkat çekiyor. Samet'in transferini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da çok istediği kaydedildi.

Portekizli hocanın 3'lü savunmada daha fazla stoper alternatifine ihtiyaç duyduğunu yönetime bildirdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardığı milli stoper Samet Akaydın'da önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.

İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ YAKALAYACAK

Fenerbahçe'den yılda 20 milyon TL alacağı iddia edilen Samet Akaydın, bu paraya imza atması durumunda İrfan Can Kahveci ile birlikte en çok para kazanan yerli oyuncu olacak.

Fenerbahçe'nin bu transfer için Adana Demirspor'a 4 milyon Euro garanti para ile birlikte 800 bin Euro bonus ödeyeceği de iddia ediliyor.

28 yaşında ve 1.90 boyunda olan Samet Akaydın, hem yüksek toplarda hem de yerden güven veren bir stoper. Samet bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. A Milli Takım formasıyla 1 karşılaşmada forma giydi.