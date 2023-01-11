Fenerbahçe Samet Akaydın transferini resmen açıkladı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 18:27

Güncelleme: 11.01.2023 - 18:27

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transferini resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon Avro ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."