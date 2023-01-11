Fenerbahçe Samet Akaydın transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transferini resmen açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon Avro ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
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