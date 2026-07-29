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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe turu geçerse kiminle eşleşecek?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe turu geçerse kiminle eşleşecek?

29.07.2026 21:37:00
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Haber Merkezi
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe turu geçerse kiminle eşleşecek?

Fenerbahçe rakibi kim olacak, Fenerbahçe üst tura çıkarsa ne olacak, Şampiyonlar Ligi eleme turu araştırmaları da hız kazanırken, gözler olası eşleşmeye çevrildi. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe turu geçerse kiminle eşleşecek?
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar, Fenerbahçe'nin olası rakipleri kimler? soruları rövanş maçı öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe turu geçerse kiminle eşleşecek?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak.

Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.

Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK? FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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