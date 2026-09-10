Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladı: Fenerbahçe 1-1 Roma

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Roma'yı konuk etti.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 48. dakikada Archie Brown kaydetti.

DEVLER LİGİ'NE PUANLA BAŞLADI

Roma'nın golü ise 39. dakikada Bryan Cristante'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Devler Ligi'ne 1 puanla başladı. Roma da Kadıköy'den 1 puanla ayrılmış oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak. Roma ise kendi sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Hermoso, N'Dicka, Mancini, Rensch, Wesley, Cristante, Kone, Soule, Dybala, Malen.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-1 Roma

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

84' SARI KART | Fenerbahçe'de İsmail sarı kart gördü.

75' Roma’da üçüncü değişiklik de geldi: Soule oyundan çıktı, Mora oyuna dahil oldu.

74' Roma’da iki oyuncu değişikliği birden: Wesley ve Mancini oyundan çıktı, Molina ile Balerdi oyuna dahil oldu.

72' Fenerbahçe'de Muriqi ile Kerem oyundan çıkarken Lukaku ve Oğuz oyuna girdi.

71' SARI KART | Fenerbahçe'de hakeme itiraz nedeniyle Mert sarı kart gördü.

69' SARI KART | Fenerbahçe'de hakeme itiraz nedeniyle Kerem sarı kart gördü.

62' Fenerbahçe'de Bartuğ oyundan çıkarken Levent Mercan dahil oldu.

51' SARI KART | Fenerbahçe'de Archie Brown sarı kart gördü.

48' Greenwood’un nefis ara pasında Archie Brown topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe skora dengeyi getirdi.

48' GOL | Fenerbahçe Archie Brown'un golü ile eşitliği yakaladı.

47' SARI KART | Roma'da Archie Brown'a faul yapan Rensch sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

39' Malen topu merkeze çevirdi, Cristante uzaktan şutunu çekti ve top ağlara gitti.

39' GOL | Cristante, Roma'yı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...