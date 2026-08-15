Fenerbahçe sezona mağlubiyetle başladı: Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe

Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Gençlerbirliği 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Franco Tongya ile 56. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

TALISCA'NIN GOLÜ YETMEDİ

Fenerbahçe'nin tek golü ise 13. dakikada Anderson Talisca'dan geldi.

Gençlerbirliği lige 3 puanla başlarken Fenerbahçe Ankara'dan eli boş döndü.

Fenerbahçe ligin ikinci haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Ensar, Traore, Tongya, Koita.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, İsmail, Oğuz, Asensio, İrfan Can, Talisca.

Karşılaşmanın önemli anları | Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

86' Gençlerbirliği'nde çifte oyuncu değişikliği. Abdurrahim Dursun'un yerine Fıratcan Üzüm, Koita'nın yerine ise Martor oyuna dahil oldu.

80' Fenerbahçe'de Mert oyundan çıkarken Semedo dahil oldu.

75' Gençlerbirliği'nde bir oyuncu değişikliği daha. Diabate oyundan çıktı, Etebo mücadeleye dahil oldu.

66' Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği. Ensar Kemaloğlu kenara gelirken Moussa Kyabou oyuna dahil oldu.

65' Fenerbahçe'de Oğuz'un yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

59' SARI KART | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesindeyken gördüğü sarı kartla cezalandırıldı.

56' Skriniar'ın kaptırdığı topun ardından Tongya, pasını Koita'ya aktardı. Diabate ve Abdurrahim Dursun'un hazırladığı pozisyonda Oğulcan Ülgün, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

56' GOL | Oğulcan'ın golü ile Gençlerbirliği öne geçti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

37' Fenerbahçe savunmasında Guendouzi'nin kaptırdığı topun ardından Koita, pasını Tongya'ya aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Tongya, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

37' GOL | Tongya'nın golü ile Gençlerbirliği beraberliği yakaladı.

13' Oğuz Aydın'ın sol kanattan çektiği şutu İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu alan Levent, pasını Talisca'ya çıkardı. Sambacının vuruşunda top ağlarla buluştu.

13' GOL | Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.