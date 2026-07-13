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Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı!

13.07.2026 15:37:00
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Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe, 33 yaşındaki ABD asıllı Türk oyuncu Shane Larkin'e renklerine bağladı.
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Shane Larkin'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2026 yıllarında 8 sezon boyunca Anadolu Efes'te forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NBA'DEN ANADOLU EFES'E GELMİŞTİ

Larkin, kariyerine 2013'te Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks'te başladı. New York Knicks ve Brooklyn Nets'te de görev yapan ABD asıllı Türk basketbolcu, 2016'da İspanya temsilcisi Baskonia ile anlaşarak Avrupa'ya adım attı.

Baskonia'da geçirdiği bir sezonun ardından Boston Celtics'e imza atarak yeniden NBA'in yolunu tutan Shane Larkin, 2018'de Anadolu Efes'e transfer oldu.

İKİ EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

Larkin, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği lacivert-beyazlı takımda 2 EuroLeague, 3 Basketbol Süper Ligi, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.

Anadolu Efes, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle EuroLeague'de sadece 12 maçta forma giyebilen deneyimli oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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