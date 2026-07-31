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Fenerbahçe - Sturm Graz maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının hakemi belli oldu

31.07.2026 12:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe - Sturm Graz maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya takımı Sturm Graz'ı konuk edecek. Söz konusu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neik Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere'den Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

FENERBAHÇE'NİN KAVANAGH İLE KARNESİ

Chris Kavanagh, daha önce Fenerbahçe'nin üç maçında görev yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiliz hakemin yönettiği karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, Kavanagh'ın yönettiği maçlarda Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag deplasmanından ise 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

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