Fenerbahçe taraftarı derbi maçın biletlerine hücum etti
Pazar günü kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de satılan biletler 44 bini geride bıraktı.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasına günler kala sarı-lacivertli taraftarlar biletlere akın etti.
Dev maçın biletleri dün öncelikli olarak Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler için satışa sunulmuştu.
44 BİNİ GERİDE BIRAKTI
Fanatik'in haberine göre, bu gruba ayrılan biletler kısa süre içinde tamamen tükendi. Kombine sahipleriyle birlikte şu ana kadar satılan bilet sayısı 44 bin 700'ü geçti.
Bugün Fenercell aboneleri ve Fenerbahçe Kart sahiplerine öncelik tanınacak. Yarından itibaren ise genel satış başlayacak.
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