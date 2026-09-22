Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile ikincisini karşı karşıya getirecek Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

İki takım, yeni sezonun ilk resmi kupasını müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki ilk randevu 24 Eylül 2025'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte iki takım, yaklaşık bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yeniden karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 8 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek elde etti. Fenerbahçe ayrıca 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025 yıllarında kupayı kazandı.

Fenerbahçe, organizasyonda 11 kez de ikincilik yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN TEK ŞAMPİYONLUĞU

Beşiktaş ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tarihinde bir kez kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 30 Eylül 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye kaybederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

SON TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE DE KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2026 yılında Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde de karşı karşıya geldi.

22 Şubat'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 91-74 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandı. Tarık Biberovic 28 sayıyla finalin en skorer ismi olurken, Wade Baldwin 21 sayı ve 9 asistle mücadele etti.

LİG ŞAMPİYONLUĞUNDA DA FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım, 2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde de karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, final serisini 3-1 kazanarak sezonu şampiyon tamamladı. Serinin dördüncü maçında sarı-lacivertliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı 77-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda hem Basketbol Süper Ligi'ni hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'na üç kupalı şampiyon olarak çıkacak.

ANADOLU EFES ZİRVEDE

Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Anadolu Efes.

Lacivert-beyazlılar organizasyonda 14 kez mutlu sona ulaşırken, Fenerbahçe 8, Ülkerspor ise 6 şampiyonlukla sıralanıyor.

Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer; Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez kupayı kazandı.