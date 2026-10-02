Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 3. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.
Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE'DE DUBAI BASKETBOL'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.
Geçen sezon EuroLeague'de yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.
Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.