Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'de 2'de iki yaptı! Sarı-lacivertlilerden farklı galibiyet...

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 100-76 kazandı.

FENERBAHÇE'DEN FARKLI GALİBİYET

Karşılaşmanın başından itibaren üstünlüğünü ortaya koyan Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında mücadeleyi 100-76 kazanarak EuroLeague'de 2'de 2 yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda ikinci haftayı galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, ligin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü kendi evinde Dubai Basketbol'u konuk edecek. Bayern Münih ise kendi sahasında Partizan ile karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 4, Horton-Tucker 19, Shields 3, Key 2, Sertaç Şanlı 10, Bingham 12, Baldwin 13, Melli 11, Clyburn 7, Silva 2, Sargiunas 9, Juzang 8

Bayern Münih: Norris 3, Beauchamp 7, Obst 8, Hollatz 2, Wiley 8, Da Silva 4, Washington 20, Lucic 2, Jokubaitis 12, Thiemann 5, Jessup 4, Voigtmann 1

1. Periyot: 31-15

Devre: 50-31

3. Periyot: 75-51