Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'de 2'de iki yaptı! Sarı-lacivertlilerden farklı galibiyet...

Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'de 2'de iki yaptı! Sarı-lacivertlilerden farklı galibiyet...

29.09.2026 22:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'de 2'de iki yaptı! Sarı-lacivertlilerden farklı galibiyet...

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 100-76 kazandı.

Image

FENERBAHÇE'DEN FARKLI GALİBİYET

Karşılaşmanın başından itibaren üstünlüğünü ortaya koyan Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında mücadeleyi 100-76 kazanarak EuroLeague'de 2'de 2 yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda ikinci haftayı galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, ligin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü kendi evinde Dubai Basketbol'u konuk edecek. Bayern Münih ise kendi sahasında Partizan ile karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 4, Horton-Tucker 19, Shields 3, Key 2, Sertaç Şanlı 10, Bingham 12, Baldwin 13, Melli 11, Clyburn 7, Silva 2, Sargiunas 9, Juzang 8

Bayern Münih: Norris 3, Beauchamp 7, Obst 8, Hollatz 2, Wiley 8, Da Silva 4, Washington 20, Lucic 2, Jokubaitis 12, Thiemann 5, Jessup 4, Voigtmann 1

1. Periyot: 31-15

Devre: 50-31

3. Periyot: 75-51

İlgili Konular: #fenerbahçe #Bayern Münih #euroleague

İlgili Haberler

Anadolu Efes'ten Real Madrid'e geçit yok! EuroLeague'de galibiyetle tanıştı...
Anadolu Efes'ten Real Madrid'e geçit yok! EuroLeague'de galibiyetle tanıştı... Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Real Madrid'i 94-84 mağlup etti.
UEFA'dan kulüplere milli takım ödemesi!
UEFA'dan kulüplere milli takım ödemesi! Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024-2025 sezonunda milli takımlara futbolcu gönderen kulüplere para dağıtacak.
Belçika maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu idmana çıkmadı!
Belçika maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu idmana çıkmadı! UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu bugün yapılan antrenmana katılmadı.