Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Tarfin, lige Emlak Konut galibiyetiyle başladı

Fenerbahçe Tarfin, lige Emlak Konut galibiyetiyle başladı

26.09.2026 17:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Tarfin, lige Emlak Konut galibiyetiyle başladı

Fenerbahçe Tarfin, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Emlak Konut'u 87-78 mağlup etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Emlak Konut'u 87-78 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ozan Gönen, Yarkın Keskin, Furkan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 4, Alperi Onar 18, Meesseman 15, Zeynep Şevval Gül 7, Pouye 15, Olcay Çakır Turgut 13, Sıla Kaplan, Tuana Vural, Geiselsoder 11, Holingsvorth 4, Selen Baş

Emlak Konut: Kunaiyi-Akpanah 12, Ceren Akpınar 2, Melek Uzunoğlu 14, Lelik 8, Allen 11, Nehir Ulufer 11, Asya Ülker 2, Mavunga 11, Penna 7

1. Periyot: 30-25

Devre: 58-38

3. Periyot: 74-58

Beş faulle çıkan: 37.47 Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe Tarfin)

İlgili Konular: #Emlak Konut #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Fenerbahçe Tarfin

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli hayatını kaybetti Beşiktaş'ın eski asbaşkanı ve ikinci başkanı Metin Keçeli, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı
Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile karşılaşacak Almanya'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, Alexander Nübel hakkındaki kararını açıkladı.
A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali
A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçlar sona erdi. A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta kalan maçlar simüle edildi ve Türkiye'nin çeyrek finale kalma ihtimali açıklandı.