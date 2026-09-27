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Fenerbahçe Tarfin sezona mağlubiyetle başladı!

Fenerbahçe Tarfin sezona mağlubiyetle başladı!

27.09.2026 20:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Tarfin sezona mağlubiyetle başladı!

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 mağlup etti.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, son şampiyon Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 mağlup etti.

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5

Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-43

3. Periyot: 74-65

İlgili Konular: #fenerbahçe #Bahçeşehir Koleji #Basketbol Süper Ligi

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