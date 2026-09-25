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Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

25.09.2026 11:53:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında Virtus Bologna'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroLeague'de geçen sezon Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, yeni sezonu taraftarı önünde açacak.

Virtus Bologna ile EuroLeague'de daha önce 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, söz konusu maçların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, rekabette son 5 müsabakadan galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BU SEZONKİ 4. RESMİ MAÇI

Fenerbahçe, yeni sezondaki 4. resmi maçına Virtus Bologna karşısında çıkacak.

Sezon öncesi EuroLeague'in ilk kez düzenlediği Süper Kupa'ya katılan sarı-lacivertli ekip, ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 92-90 yenilerek final şansını kaybetti. Fenerbahçe, ikinci maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, üçüncü resmi karşılaşmasını ise 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş ile yaptı. Müsabakayı 72-59 kazanan Fenerbahçe, yeni sezona kupa moraliyle girdi.

Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Fenerbahçe Tarfin, bu sezon EuroLeague'de üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında ilk şampiyonluğunu 2017'de elde eden sarı-lacivertliler, ikinci zaferini 2025'te yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon da mutlu sona ulaşarak tarihinin üçüncü EuroLeague şampiyonluğu sevincini yaşayabilmek için mücadele edecek.

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